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نجاة سيدة وابنيها من الموت بعد انهيار منزلهم فى بنى سويف

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نجاة سيدة وابنيها من الموت بعد انهيار منزلهم فى بنى سويف نجاة سيدة وابنيها من الموت بعد انهيار منزلهم فى بنى سويف
أنقذت العناية الإلهية ربة منزل وابنيها من الموت بعد انهيار سقف وحوائط منزلهم فى بنى سويف مساء اليوم ما أسفر عن إصابتهم بكدمات وجروح سطحية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن بلاغًا من أهالى قرية نزلة حنا بانهيار منزل مبنى بالطوب اللبن على سيدة ونجليها.

انتقل المقدم مدحت قرنى نائب مأمور المركز ومعاونا المباحث الرائد رأفت شريف والنقيب حسام الريدى وبرفقتهما سيارات الإنقاذ البرى بالحماية المدنية والإسعاف.

وتمكنت القوات بمساعدة الأهالى من إخراج كل من "هدى.ع" - 45 سنة ربة منزل وابينها "عمر.ا" - 18 سنة طالب بالمرحلة الثانوية - و"محمد" 14 سنة طالب بالإعدادية من أسفل أنقاض المنزل.

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مصر 365