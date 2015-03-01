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سقوط مسجل بـ53 دمية أطفال مسروقة وسلاح نارى فى بورسعيد

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سقوط مسجل بـ53 دمية أطفال مسروقة وسلاح نارى فى بورسعيد سقوط مسجل بـ53 دمية أطفال مسروقة وسلاح نارى فى بورسعيد
تمكن الملازم أول معتز درويش، ضابط بمباحث قسم شرطة العرب، من ضبط"م.أ.ف" مسجل شقى خطر سرقات عامة، وشهرته "عقابية"، فى منطقة القنال الداخلى بحى الزهور، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش صناعة محلية عيار 12، وطلقة من ذات العيار، وسكين كبير الحجم، و53 دمية أطفال، و15 حقيبة حريمى، و2 حقيبة سفر.

وبمواجهته اعترف بسرقتها من محل بمنطقة قبضايا التابعة لحى الزهور بعد فتحه عن طريق السكين المضبوط معه، وأن السلاح النارى للدفاع عن النفس. فتحرر له المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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