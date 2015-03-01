ضبط 52 طن ملابس مستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية فى بورسعيد

تنفيذًا لتعليمات اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، بالتصدى لعمليات التهريب، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 3 مخازن بمنطقة الجرابعة نطاق قسم شرطة الزهور خارج نطاق الدائرة الجمركية تحوى بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية بعد تهريبها عبر المنافذ غير الشرعية.

وبفحص محتوى المخازن تبين أنها 52 طن ملابس مستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية، فتحرر المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات وإخطار الإدارة المركزية للجمارك لتحديد الرسوم والغرامات الجمركية ومصادرة البضاعة وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.