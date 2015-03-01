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مصرع وإصابة 10 فى 3 حوادث تصادم بالشرقية

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مصرع وإصابة 10 فى 3 حوادث تصادم بالشرقية مصرع وإصابة 10 فى 3 حوادث تصادم بالشرقية
لقى رجل وسيدة مصرعهما وأصيب 8 آخرون فى 3 تصادم بمركز بلبيس والزقازيق وأعلنت المستشفيات حالة الطوارئ لتقديم العلاج اللازم للمصابين.

وقالت غرفة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية برئاسة الدكتور عصام عامر وكيل الوزارة و عضوية الدكتور عصام فرحات مدير الطوارئ و الدكتور ايمن ابوعريشية ان الغرفة تلقت اخطارا من مستشفى الزوامل باستقبال جثتي" حسين .م " 41 عام و" عزة .م" 40 عام والتحفظ عليهما فى المشرحة، حيث توفيا فى حادث تصادم بين سيارة نقل و دراجة بخارية على طريق انشاص الرمل ب الزوامل، كما تلقت اخطارا باستقبال مستشفى بلبيس العام 4 مصابين بكسور و جروح اثر تصادم بين سياريتن على طر يق الجعفرية واستقبال مستشفى الاحرار مصابين اثنين واستقبال مستشفى القنايات المركزى مصابين اخرين اثر اصطدام توك توك يقلهم بقطار بين الزقازيق و الاشراف .

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