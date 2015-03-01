أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إسرائيل تقرر إغلاق معبر"كرم أبو سالم"الخميس المقبل بسبب "عيد المساخر"

Google+ Print
إسرائيل تقرر إغلاق معبر"كرم أبو سالم"الخميس المقبل بسبب "عيد المساخر" إسرائيل تقرر إغلاق معبر"كرم أبو سالم"الخميس المقبل بسبب "عيد المساخر"
أعلنت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى قررت إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجارى أقصى جنوب شرق قطاع غزة يوم الخميس المقبل.

وقال رئيس هيئة المعابر والحدود فى السلطة الفلسطينية نظمى مهنا، فى تصريح صحفى اليوم الأحد، إن معبر كرم أبو سالم سيكون مغلقا يوم الخميس المقبل بسبب "عيد المساخر" لدى اليهود.

وعيد المساخر هو مهرجان لإحياء ذكرى إنقاذ اليهود من الإبادة أيام الإمبراطورية الفارسية ويتسم بالمرح وتتخلله الكرنفالات ويتم خلاله تبادل الزيارات والهدايا.

ويعد معبر "أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى يتم من خلاله إدخال البضائع والوقود لغزة ، ويوفر المعبر الذى يغلقه الاحتلال يومى السبت والجمعة من كل أسبوع نحو 40% من احتياجات القطاع من السلع والبضائع الاستهلاكية المختلفة ، خصوصا المواد الغذائية والملابس.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365