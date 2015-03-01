إسرائيل تقرر إغلاق معبر"كرم أبو سالم"الخميس المقبل بسبب "عيد المساخر"

أعلنت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى قررت إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجارى أقصى جنوب شرق قطاع غزة يوم الخميس المقبل.

وقال رئيس هيئة المعابر والحدود فى السلطة الفلسطينية نظمى مهنا، فى تصريح صحفى اليوم الأحد، إن معبر كرم أبو سالم سيكون مغلقا يوم الخميس المقبل بسبب "عيد المساخر" لدى اليهود.

وعيد المساخر هو مهرجان لإحياء ذكرى إنقاذ اليهود من الإبادة أيام الإمبراطورية الفارسية ويتسم بالمرح وتتخلله الكرنفالات ويتم خلاله تبادل الزيارات والهدايا.

ويعد معبر "أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى يتم من خلاله إدخال البضائع والوقود لغزة ، ويوفر المعبر الذى يغلقه الاحتلال يومى السبت والجمعة من كل أسبوع نحو 40% من احتياجات القطاع من السلع والبضائع الاستهلاكية المختلفة ، خصوصا المواد الغذائية والملابس.

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