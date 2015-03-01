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بالصور .. سفير فلسطين بالقاهرة وفنانين في عزاء غسان مطر‎

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بالصور .. سفير فلسطين بالقاهرة وفنانين في عزاء غسان مطر‎ بالصور .. سفير فلسطين بالقاهرة وفنانين في عزاء غسان مطر‎

عزاء غسان مطر

رصدت عدسات وكالة أنباء أونا عزاء الفنان غسان مطر بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور فنانين، وكتاب، وبعض السياسيين.

وكان من أبرز الحاضرين للعزاء جمال الشوبكي سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، والفنانة دنيا، والفنان أشرف عبدالغفور نقيب الممثلين والفنان أشرف زكي وياسر جلال والمسرحي فيصل ندا وآخرين.

يذكر أنه تم تشييع جثمان الفنان غسان مطر ظهر أمس من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وكان الفنان الكبير قد توفي مساء أمس الأول، بعد تعرضه لوعكة صحية كبيرة، ظل على إثرها في المستشفى عدة أيام، حتى وفاته.

المراسل | شمس الدين مرتضى

 

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