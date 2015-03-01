نقيب الصحفيين الأسبق : الهدف من تدخل قطر في الشأن الليبي هو تهديد أمن مصر

قال نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، إن جماعة الإخوان المسلمين لن تستطيع إحداث تغيير استراتيجي في الموقف الحالي، مُضيفاً أنّ المعركة مع “الإخوان” ما زالت مُستمرة وذلك على الرغم من انخفاض “كبير” في الحشد لتظاهراتهم.

وأضاف أحمد في لقاءٍ له بِبرنامج “ضيف اليوم”، الذي يُذاعُ على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامية كريمة الحلفاوي، أنّ مؤسسات الجيش، والقضاء، والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، والشعب، وقفوا صفاً واحداً لِمواجهة الإخوان.

وأوضح أحمد أنّ فترة الرئيس المعزول محمد مرسي، كانت فترة “قمعية” شديدة، لم تشهدها مصر من قبل، وأنّ جماعة الإخوان كانت لديها رغبة في احتكار السلطة، بالإضافة إلى أنهم وضعوا أنفسهم في صدام مع جميع مُؤسسات الدولة، قائلاً”كراهية الشعب المصري لجماعة الإخوان كانت شديدة، لأنهم كانوا أثناء الحكم بصدد إطلاق حملة كبيرة من الاعتقالات، وتقييد الحريات، والدليل على ذلك أن خطاب مرسي الأخير كان فيه تعنت”.

ونوّه أحمد إلى أنّه”كان من الصعب أن يُكمل الرئيس مبارك مدته، وذلك لأنه في مدار الخمس سنوات الماضية لم يُطور نفسه مع المتغييرات، بالإضافة إلى أنّه دخل في صدام مع القوى السياسية المُعارضة.

وحول وضع العالم العربي، أكد أحمد، أنّ الوطن العربي “مُتوحل” في مواجهة الإرهاب، وذلك لأنّ الجماعات الإرهابية انتشرت خلال الفترة الأخيرة، لذلك من الضروري مقاومة الإرهاب والوقوف صفاً واحداً، ووضع خطط واضحة، وتعاون قوي من جميع الدول العربية لمواجهة هذا التطرف، قائلاً: “لا زالت قطر وتركيا يساندا الجماعات الإرهابية في المنطقة”.

وأشار الكاتب الصحفي أنّ الهدف من تدخل دولة قطر في الشأن الداخلي الليبي هو لتهديد أمن مصر.