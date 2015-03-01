مباشر انتهت- إنتر 0-1 فيورنتينا .. صلاح يقود الفيولا للفوز

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هدف لمحمد صلاح، النجم المصري سجل لفيورنتينا في الدقيقة 56 بعد متابعة من كرة سقطت من يد حارس إنتر ميلان سمير هاندانوفيتش.

الهدف هو الرابع لمحمد صلاح في مباراته السادسة مع فيورنتينا.

وجاء هدف صلاح بعدما شارك محمد صلاح كبديل بدلا من باباكار المصاب، بعد أن كان بديلا في الدقيقة 43.

وجلس محمد صلاح جناح فيورنتينا على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهته ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي يوم الأحد قبل أن يشارك قبل نهاية الشوط الأول.

ويحل فيورنتينا ضيفا على إنتر ضمن الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

صلاح الذي تألق ضد توتنام يوم الخميس في الدوري الأوروبي انتقل للفيولا مطلع الشهر الماضي من تشيلسي على سبيل الإعارة.

لاعب المقاولون العرب السابق جلس على مقاعد البدلاء في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي ودخل ليسجل.