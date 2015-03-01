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لاتسيو يواصل الضغط على نابولي في صراع المراكز بالكالتشيو

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لاتسيو يواصل الضغط على نابولي في صراع المراكز بالكالتشيو لاتسيو يواصل الضغط على نابولي في صراع المراكز بالكالتشيو

(إفي): حقق لاتسيو فوزا كبيرا خارج ملعبه اليوم على ساسولو بثلاثية نظيفة في الجولة 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي شهدت ايضا فوز سامبدوريا على مضيفه أتالانتا بهدفين لواحد.

وعزز "نسور روما" موقعهم في المركز الرابع بالكالتشيو بفضل ثلاثية البرازيلي فيليبي أندرسون والألماني المخضرم ميروسلاف كلوزه وماركو بارولو (ق45 و70 و77).

واقتنص لاتسيو النقطة 43 ، ويبتعد بنقطتين فقط مؤقتا عن نابولي الثالث.

أما ساسولو فتوقف رصيده عند 29 نقطة بالمركز الـ12.

واستقر سامبدوريا في المركز السادس بفوزه المهم بهدفين للويس موريال وستيفانو أوكاكا، مقابل هدف وحيد لأتالانتا أحرزه جواليميو ستينداردو.

ويملك سامبدوريا بذلك 39 نقطة، مقابل 23 لأتالانتا الـ17.

كما خسر أودينيزي خارج قواعده امام تشيزينا بهدف دون رد من توقيع الإسباني اليخاندرو رودريجز.

بتلك النتيجة يحصد تشيزينا النقطة 19 لكن يظل بالمركز قبل الأخير، مقابل 28 لأودينيزي الـ14.

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