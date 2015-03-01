بالفيديو #نهائي_الرابطة- تشيلسي ينتقم.. ومورينيو يحقق ' أهم بطولاته '

انتقم تشيلسي من توتنام هوتسبر، وحقق جوزيه مورينيو بطولته الأولى في ولايته الثانية مع الفريق الأزرق، بعد الفوز في نهائي كأس الرابطة (كابيتال وان) بهدفين من دون رد.

توتنام كان قد صعق تشيلسي بخمسة أهداف في الدوري الإنجليزي، ما جعل المباراة لها طابعا ثأريا في النهائي بخلاف البطولة.

وقبل المباراة، قال مورينيو: "إنها البطولة الأهم في حياتي لو أردتم رأيي.. لماذا؟ لأنها القادمة".

البطولة هي الأولى لمورينيو في ولايته الثانية مع تشيلسي بعد خسارته كل ألقاب الموسم المنصرم، وتوديعه لكأس إنجلترا هذا الموسم.

والبطولة هي الخامسة لتشيلسي، والأولى على حساب توتنام هوتسبر جاره اللدود في مدينة لندن بإنجلترا.

كورت زوما

غاب عن تشيلسي نمنيا ماتيتش ارتكازه الأصلي، وبديله النيجيري جون أوبي ميكيل.. لهذا دفع مورينيو بالمدافع كورت زوما في خط الوسط بجوار راميرس وسيسك فابريجاس.

اعتمد مورينيو كعادته على الدفاع الصلد، وأغلق جميع المنافذ أمام هاري كين ورفاقه في سبيرز.

ولعب مورينيو على سلاحه الأخطر هذا الموسم الكرات الثابتة، وسجل منها الهدف الأول عن طريق جون تيري إثر كرة مرتدة بالخطأ من دفاع توتنام.

واستمر تشيلسي على اسلوبه الدفاعي، وخطف الهدف الثاني عن طريق دييجو كوستا من تصويبة اصطدت بجسد دفاع توتنام وغيرت طريقها من خارج المرمى إلى داخل الشباك.

شاهد- أهداف المباراة