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سياسي ليبي لـ ONA : لايفصلنا عن تحرير بنغازي إلا أيام قليلة

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سياسي ليبي لـ ONA : لايفصلنا عن تحرير بنغازي إلا أيام قليلة سياسي ليبي لـ ONA : لايفصلنا عن تحرير بنغازي إلا أيام قليلة

جندي للجيش الليبي وسط أنصار الجيش_أرشيفية

قال الناشط السياسي الليبي والمسئول بصندوق التضامن الاجتماعي الليبي موسي ألعقيلي في  تصريحات لوكالة أنباء أونا لايفصلنا عن تحرير بنغازي إلا أيام قليلة، والجيش الليبي قوي ولايقهر لأنه تأسس في حرب ضروس ضد جماعات متطرفة إرهابية  وانتصر عليها الجيش بفضل العزيمة والتخطيط العسكري الممتاز.

وأضاف “ألعقيلي” أنﻻحوار مع الإرهاب، والصراع الحالي في ليبيا هو بين الجيش الليبي و العناصر الإرهابية ، ونحن في برقة لم نعد نعترف بالمؤتمر الوطني  منذ يوليو الماضي وهذا تاريخ نهاية وﻻية المؤتمر وجميع مايصدر منة ﻻيمثلنا في برقة وعموم ليبيا ، ومايعرف بحكومة عمر الحاسي حكومة ورقية صادرة من مؤتمر عديم الصلاحية وتعتمد على ميليشيات فجر ليبيا الإرهابية التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد ألعقيلي أنه لابد من قطع جميع العلاقات مع الدول التي تدعم الإرهاب في ليبيا وخصوصا قطر وتركيا،وحرمان الشركات القطرية والتركية من العمل داخل الأراضي الليبية وإلغاء جميع التعاقدات السابقة لهم ومنع دخول القطريين والأتراك إلى ليبيا.

 

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