الحكومة التونسية : قواتنا الأمنية منتشرة على كامل الشريط الحدودي مع‫ ليبيا‬

قال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، اليوم الأحد، إن “السلطات التونسية عززت من استعداداتها الأمنية على كامل الشريط الحدودي مع ليبيا التي تشهد أزمة”.

وخلال زيارة أداها، الصيد، رفقة وفد وزاري إلى معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين، قال رئيس الحكومة في تصريحات للإعلاميين: “أخذنا احتياطات كبيرة باعتبار أن الوضع في الشقيقة ليبيا متوتر وقوات الأمن التونسية منتشرة على كامل الشريط الحدودي معها”.