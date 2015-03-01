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الحكومة التونسية : قواتنا الأمنية منتشرة على كامل الشريط الحدودي مع‫ ليبيا‬

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الحكومة التونسية : قواتنا الأمنية منتشرة على كامل الشريط الحدودي مع‫ ليبيا‬ الحكومة التونسية : قواتنا الأمنية منتشرة على كامل الشريط الحدودي مع‫ ليبيا‬

1 مارس 2015 | 8:37 مساءً

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رئيس الوزراء التونسي

رئيس الوزراء التونسي

قال رئيس التونسية، الحبيب الصيد، اليوم الأحد، إن “السلطات التونسية عززت من استعداداتها الأمنية على كامل الشريط الحدودي مع ليبيا التي تشهد أزمة”.

وخلال زيارة أداها، الصيد، رفقة وفد وزاري إلى معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين، قال رئيس الحكومة في تصريحات للإعلاميين: “أخذنا احتياطات كبيرة باعتبار أن الوضع في الشقيقة ليبيا متوتر وقوات الأمن التونسية منتشرة على كامل الشريط الحدودي معها”.

وتابع: “عززنا منذ 3 أسابيع الاستعدادات على الحدود و خاصة بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها 21 مصري”.

وبخصوص الوضع الأمني في تونس، قال الصيد إن “الوضع آمن”.

 

2015-03-01

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