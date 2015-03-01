وصول مستشار بوتين للأمن القومي علي رأس وفد كبير للقاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد مستشار الأمن القومي الروسي “نيوكولاى باتروشيف” في زيارة لمصر تستغرق يومين على رأس وفد رفيع المستوى، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى القضايا الملحة والتحديات المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتأتي زيارة الوفد الروسي تلبية لدعوة مستشار الأمن القومي المصري السفيرة “فايزة أبو النجا” ، بهدف إجراء مباحثات تتعلق بالعلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار تعميق التعاون الاستراتيجي والسياسي والأمني بين البلدين، كما أنها خطوة هامة لمتابعة نتائج الزيارات واللقاءات المتبادلة للرئيسين المصري والروسي.

ويضم الوفد الروسي كامل هيئة الأمن القومي لروسيا الاتحادية، ومبعوث الرئيس بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية، وممثلين عن وزارات الخارجية، والدفاع، والداخلية، والعدل، ومكافحة الإرهاب.