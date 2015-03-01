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بريطانيا ترحب بإلتزام السيسي بتعديل القوانين الإنتخابية بمصر خلال شهر

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بريطانيا ترحب بإلتزام السيسي بتعديل القوانين الإنتخابية بمصر خلال شهر بريطانيا ترحب بإلتزام السيسي بتعديل القوانين الإنتخابية بمصر خلال شهر

رحب توباياس إلوود الوزيرالبريطانى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإلتزام الر ئيس السيسى بتعديل القوانين الإنتخابية فى خلال شهر،مؤكدا تشجيعه لكافة المؤسات للقيام بدورها لإقامة برلمان دستورى حر,
> وقال توباياس يقلقني بأن مصر ليس فيها برلمان مكتمل منذ سنتين ونصف السنة.، إن وجود برلمان فعال وممثل للجميع يشكل جزءا لا يتجزأ من عملية الانتقال الديموقراطي التي يعتمد عليها استقرار ونجاح مصر.
> وأضاف . أحث كافة المؤسسات ذات الصلة في مصر على اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات برلمانية دستورية حرة في أقرب وقت ممكن، واستكمال خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في يوليو 2013.،وأرحب بالتزام الرئيس بتعديل القوانين الانتخابية في غضون شهر.

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