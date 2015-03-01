“الحجر الزراعي” يتمكن من ضبط سيارة محملة بفسائل النخيل لزراعتها بشرق العوينات

صرح الدكتور محسن عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد أن الحجر الزراعي على منافذ الحدودية لمراكز المحافظة تمكن من ضبط سيارة محملة بفسائل النخيل بكمين المنيرة.

وقال “عبدالوهاب” أن قرار منع دخول الفسائل يأتى في إطار القرار الوزاري لمنع دخول أي فسائل من خارج المحافظة لمحاصرة حشرة سوسة النخيل الحمراء.

وأضاف أن هذه الكميات من الفسائل كانت فى طريقها لمنطقة شرق العوينات لزراعتها بمزارع أحد المستثمرين ، وأكد وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد أن فريق الحجر الزراعي بكمين تنيدة من ضبط سيارة محملة بالفسائل متجهه من الخارجة إلى مركز بلاط وذلك حفاظا على ثرورة النخيل بمركزى الداخلة وبلاط لمناطق خاليه من الاصاية بسوسة النخيل الحمراء.