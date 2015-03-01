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الملك عبدالله: عدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكبل الأيادي في مواجهة الإرهاب

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الملك عبدالله: عدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكبل الأيادي في مواجهة الإرهاب الملك عبدالله: عدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكبل الأيادي في مواجهة الإرهاب

العاهل الاردني الملك عبد الله الثانى

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، “إننا إن لم نتمكن من حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عدة عقود، ستكون أيدينا مكبلة ونحن نخوض المعركة ضد الإرهاب”

وجاء حديث الملك عبد الله، وفق بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت الأناضول نسخة منه اليوم، وفقا للمقابلة الكاملة التي أجرتها معه سي إن إن الأمريكية.

ورداً منه على سؤال فيما إذا كان يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبذل سيسعى لتنفيذ حل الدولتين للقضية الفلسطينية، أجاب الملك عبد الله “في هذه المرحلة لن يكون هناك مبادرة من أي من الجانبين، للأسف، حتى يتم تجاوز مرحلة الانتخابات الإسرائيلية. وما آمله هو أنه بمجرد انتهاء الانتخابات، سيكون هناك التزام جاد للتحرك باتجاه حل الدولتين”.

ومضى بالقول: “إن المتطرفين يتخذون الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وسيلة لإقناع من يجندونهم، لذلك، فقد شاهدنا ارتفاعا في وتيرة التجنيد من قبل الإرهابيين في فصل الصيف عندما وقعت الحرب في غزة”.

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