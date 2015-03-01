الملك عبدالله: عدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكبل الأيادي في مواجهة الإرهاب

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، “إننا إن لم نتمكن من حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عدة عقود، ستكون أيدينا مكبلة ونحن نخوض المعركة ضد الإرهاب”

وجاء حديث الملك عبد الله، وفق بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت الأناضول نسخة منه اليوم، وفقا للمقابلة الكاملة التي أجرتها معه شبكة سي إن إن الأمريكية.