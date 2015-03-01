الرئيس اليمني: صنعاء “عاصمة محتلة”.. والحوثيون “حركة انقلابية” سنتصدي لها

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، صنعاء “عاصمة محتلة” من قبل الحوثيين، مشيراً إلى أن ما قامت به الحوثيين مؤخراً “حركة انقلابية”.
جاء ذلك في خطاب له ألقاه في مدينة عدن جنوبي البلاد، خلال لقائه بمشايخ وأعيان وقادة في الأحزاب السياسية لإقليم سبأ الذي يضم محافظات مأرب والجوف والبيضاء جنوبي البلاد.
وقال الرئيس اليمني إن “صنعاء عاصمة محتلة من قبل الحوثيين، وما قاموا به مؤخراً ضد سلطات الدولة حركة انقلابية سنتصدى لها”.
وأضاف “لم أغادر صنعاء من أجل إعلان انفصال جنوب الوطن عن شماله، وإنما من أجل الحفاظ على الوحدة التي تحققت بين شطري البلاد عام 1990″.
وتابع هادي قائلا “من أولوياتنا في هذه المرحلة الحفاظ على الأمن والوحدة في البلاد”.