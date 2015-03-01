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السادات : الحكم ببطلان تقسيم الدوائر كان صادمًا لكنه متوقعًا

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السادات : الحكم ببطلان تقسيم الدوائر كان صادمًا لكنه متوقعًا السادات : الحكم ببطلان تقسيم الدوائر كان صادمًا لكنه متوقعًا

 

محمد أنور السادات

قال أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن الحكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر كان صادما لكنه متوقعا، وأن تحتاج إلى برلمان في أسرع وقت.

وأضاف خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية عمرو عبدالحميد أن هناك طعون أخرى لم تنظر إليها المحكمة الدستورية اليوم بشأن الانتخابات البرلمانية.

وتابع قائلا، “أقول للجنة الخميسن “منكم لله” بسبب حالة الارتباك التي شهدتها مصر بعد تأجيل الانتخابات”.

وقال السادات، “أعتقد أن يمتد أثر الحكم على القوائم الانتخابية وليس فقط على مقاعد الفردي.. مؤكدا على ضرورة استرداد المرشحين لأموالهم التي صرفت للكشف الطبي.

كما أكد عصمت السادات قائلا “لابد من رقابة سابقة على القوانين حتى لا نفاجأ ببطلان البرلمان، وأن الرئيس له سلطات تشريعية يستطيع استخدامها لتطبيق الرقابة السابقة.

وأوضح أن تأجيل الانتخابات سيؤدي إلى يأس المواطنين وما يتردد حاليا أن التعطيل مقصود.

وحول الجانب الاقتصادي، أشار عصمت السادات إلى أن تأجيل الانتخابات لن يؤثر بشكل كبير على المؤتمر الاقتصادي.

واختتم إن الجدول الزمني الذي ستحدده اللجنة سيساهم في طمأنة المستثمرين الأجانب والعرب، ولابد من توضيح الصورة بشفافية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

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