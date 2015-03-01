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رئيس الوزراء العراقى يعلن بدء العملية العسكرية لتحرير تكريت

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رئيس الوزراء العراقى يعلن بدء العملية العسكرية لتحرير تكريت رئيس الوزراء العراقى يعلن بدء العملية العسكرية لتحرير تكريت
أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها اليوم، الأحد، نقلاً عن مراسلها، بأن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أعلن عن بدء العملية العسكرية لتحرير مدينة تكريت التى يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابى.

وكان قد قتل 11 عنصرًا على الأقل من القوات العراقية ومسلحين موالين لها، اليوم، فى تفجير انتحارى بشاحنة مفخخة جنوب مدينة تكريت التى يسيطر عليها تنظيم "داعش"، والتى تستعد القوات العراقية لشن عملية عسكرية لاستعادتها، بحسب مصادر عسكرية وطبية.

وقال ضابط برتبة مقدم فى الجيش إن "ثلاثة انتحاريين يقودون صهاريج مفخخة هاجموا تجمعا لقوات الحشد الشعبى والجيش العراقى فى منطقة سور شناس، ما أسفر عن مقتل 11 عنصرا وإصابة 46 آخرين بجروح".

ويقع سور "شناس" الأثرى عند ضفاف نهر دجلة بين سامراء وتكريت، كبرى مدن محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وأوضح الضابط أن "قوات الأمن قتلت اثنين من الانتحاريين وفجرت سيارتهما قبل بلوغهم الهدف، لكن الانتحارى الثالث تمكن من تفجير نفسه بعد الاقتراب من الحواجز الأمنية". وأكد مصدر طبى فى مستشفى سامراء وصول 11 جثة على الأقل لعناصر من القوات الأمنية والحشد الشعبى.

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