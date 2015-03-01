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جماعة أنصار الشريعة الإرهابية تقصف أحياء سكنية فى بنغازى بالهاون

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جماعة أنصار الشريعة الإرهابية تقصف أحياء سكنية فى بنغازى بالهاون جماعة أنصار الشريعة الإرهابية تقصف أحياء سكنية فى بنغازى بالهاون
سقط العديد من القتلى والجرحى فى قصف لجماعة "أنصار الشريعة" المتطرفة على مناطق سكنية بمدينة بنغازى شرقى ليبيا بالهاون.

وكان مسلحون اقتحموا محطة الإرسال الإذاعى لفرع قناة "ليبيا الوطنية" فى سبها الواقعة جنوب شرق ليبيا.
>وذكرت مصادر أمنية ليبية اليوم، أن المسلحين المجهولين قاموا بسرقة الكوابل المغذية للمحطة وكوابل التوصيلات الداخلية والمفاتيح المشغلة للمحطة، مضيفة أن المسلحين المجهولين عمدوا إلى تخريب وتكسير أبواب القناة الواقعة على طريق سبها طرابلس.

وأضافت المصادر أن بث راديو الوطنية وراديو سبها الحرة، وراديو الآن، وراديو القرآن الكريم، توقف بسبب هذا التخريب.

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