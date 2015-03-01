"حديد المصرين" تعلن أسعار شهر مارس والطن يسجل 4850 جنيها للمستهلك

أعلنت شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال أحمد أبوهشيمة، عن تثبيت أسعار حديد التسليح لشهر مارس 2015، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 4650 جنيها، فى حين بلغ سعر الطن للمستهلك 4850 جنيها، وبلغ سعر حديد لفائف 4700 جنيها.

وقال خالد أبو سالم، المدير التجارى بشركة حديد المصريين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن سبب التراجع هو حالة الاضطراب التى شهدتها السوق من عدم توافر الدولار البنوك من أجل توفير مستلزمات الانتاج ، بالاضافة إلى حالة الركود فى الانشاءات التى تشهدها سوق العقارات فى مصر خلال الفترة الحالية.