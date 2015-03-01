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بالفيديو.. سامسونج تطلق هاتفها جلاكسى S6 بمؤتمر الهواتف المحمولة فى برشلونة

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بالفيديو.. سامسونج تطلق هاتفها جلاكسى S6 بمؤتمر الهواتف المحمولة فى برشلونة بالفيديو.. سامسونج تطلق هاتفها جلاكسى S6 بمؤتمر الهواتف المحمولة فى برشلونة
اطلقت شركة سامسونج العالمية، عملاق صناعة المحمول الكورى، هاتفها الجديد جلاكسى S6 على هامش مشاركتها فى مؤتمر العالمى للهواتف المحمولة "GSM" ببرشلونة.

ويأتى الهاتف الجديد استكمالا لسلسلة S الشهيرة التى طرحتها سامسونج منذ سنوات، فيما يتوقع خبراء ومراقبون لسوق الهاتف المحمول أنه سيحدث طفرة عالمية.

وتراهن "سامسونج" هذه المرة على عمر بطارية الجهاز، والتى ستحدث انقلابا بين المصنعين للهواتف الذكية حيث ابتكرت حلا ذكيا يقضى على أزمة نفاد شحن الهاتف المحمول، من خلال ابتكار عمر أطول للبطارية يستمر 96 ساعة دون انقطاع وقت التحدث، وإجراء المكالمات الهاتفية.

وتم تزويد الهاتف ببطارية تعيد شحن نفسها تلقائيا مستخدمة خلايا الطاقة الشمسية التى زود بها الجهاز، مشيرة إلى إمكانية شحنه عبر الطاقة الشمسية أو عبر الضوء الاصطناعى، وأن البطارية لا تحتاج إلى تدخل المستخدم لكى تبدأ عملية الشحن، مما يجعل الهاتف جاهزا للاستخدام بشكل مستمر دون الحاجة لشحنه عبر مصدر كهرباء تقليدى.

ويزود الهاتف الجديد بشاشة بدقة 3840×2160 بكسل ويعمل بنظام أندرويد 5.0 L، ومعالج كوالكوم سنابدراجون 810، فضلا عن كاميرا 16 ميجابيكسل فائقة الوضوح وأخرى أمامية 5 ميجابيكسل.

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مصر 365

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