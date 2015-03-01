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شحنة مساعدات من اتحاد الأطباء العرب للمصريين العائدين من ليبيا بمنفذ السلوم

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شحنة مساعدات من اتحاد الأطباء العرب للمصريين العائدين من ليبيا بمنفذ السلوم شحنة مساعدات من اتحاد الأطباء العرب للمصريين العائدين من ليبيا بمنفذ السلوم

جزء من المساعدات

قدم اتحاد الأطباء العرب عبر لجنة الإغاثة والطوارئ التابعة له، شحنة من الاحتياجات والمستلزمات الطبية واللوجستية لصالح المصريين العائدين من ليبيا بمنفذ السلوم البري، بهدف رفع الكفاءة الاستعدادية للقطاع الطبي بالمنفذ الذى يستقبل يوميا أعداد من المصريين العائدين من ليبيا.

وأجرت لجنة الإغاثة والطوارئ خلال الساعات الماضية العديد من الاتصالات والزيارات الميدانية من أجل تقدير الحالة الإنسانية علي معبر السلوم البري من حيث الاحتياجات الانسانية والطبية، بالتعاون مع القطاع الصحي بمدينة السلوم وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة هناك.
> وأكدت الإتصالات بين الجهات المعنية وجود احتياجات عاجلة من الأجهزة والمستلزمات الطبية وغير طبية لدعم الوحدات الصحية العاملة بمعبر السلوم.
> وتؤكد لجنة الإغاثة والطوارئ أنها تتابع بمزيد من الترقب والاهتمام في ضوء زيادة أعداد العائدين عبر المعبر، مدي استقرار الحالة الإنسانية والطبية هناك، وأنها لتضع كافة إمكانياتها من أجل مساعدة مئات المصريين العائدين إلى وطنهم.

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