أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مشيخة الأزهر توافق على دعم 802 من الأسر الفقيرة بالوادي الجديد

Google+ Print
مشيخة الأزهر توافق على دعم 802 من الأسر الفقيرة بالوادي الجديد مشيخة الأزهر توافق على دعم 802 من الأسر الفقيرة بالوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد

وافقت مشيخة الأزهر الشريف على دعم الأسر الفقيرة والحالات الأولى برعاية أصحاب الأمراض المستعصية بمراكز وقرى ومدن الوادى الجديد ، وصرح بذلك إبراهيم محمد محمد مدير عام التضامن الاجتماعى بالمحافظة وقال أن مشيخة الأزهر أوفدت وفد لدراسة الحالات المستحقة على الطبيعة.

وأضاف أن المشيخة وافقت على دعم “802″ أسرة من الأرامل والمطلقات والأسر الفقيرة ومحدودة الدخل ،و “216″ أسرة بالداخلة و”287″ أسرة بالخارجة وباريس ، و”120″ بالفرافرة و”88″ بمركز بلاط وقال أنه سيتم منح 200 جنية لل​​​​أبحاث تصرف من مكاتب البريد من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر وصرف “500″ جنيه للأمراض المستعصية ، ويتم الصرف من مكاتب البريد بالمراكز القرى والمدن فى الفترة من 15 وحتى 30 من كل شهر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا