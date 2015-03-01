مشيخة الأزهر توافق على دعم 802 من الأسر الفقيرة بالوادي الجديد

وافقت مشيخة الأزهر الشريف على دعم الأسر الفقيرة والحالات الأولى برعاية أصحاب الأمراض المستعصية بمراكز وقرى ومدن الوادى الجديد ، وصرح بذلك إبراهيم محمد محمد مدير عام التضامن الاجتماعى بالمحافظة وقال أن مشيخة الأزهر أوفدت وفد لدراسة الحالات المستحقة على الطبيعة.

وأضاف أن المشيخة وافقت على دعم “802″ أسرة من الأرامل والمطلقات والأسر الفقيرة ومحدودة الدخل ،و “216″ أسرة بالداخلة و”287″ أسرة بالخارجة وباريس ، و”120″ بالفرافرة و”88″ بمركز بلاط وقال أنه سيتم منح 200 جنية لل​​​​أبحاث تصرف من مكاتب البريد من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر وصرف “500″ جنيه للأمراض المستعصية ، ويتم الصرف من مكاتب البريد بالمراكز القرى والمدن فى الفترة من 15 وحتى 30 من كل شهر.