محافظ الوادي الجديد يصدر قرار بتغيير 7 قيادات بالمحافظة

صدر اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد ،اليوم القرار رقم 40 لسنة 2015 لتغيير 7 قيادات وتعيين بدلا منهم بالمحافظة.

وقال أن القرار تضمن في مادته الأولي تعيين كلا من “كمال إبراهيم عبد العزيز” مدير عام للشئون القانونية بديوان عام المحافظة ، و”محمد علم الدين” مدير محطة تعبئة البوتاجاز بالخارجة ، و”محمد رجب عبد الصمد” مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة ، و”طارق أحمد محمود” مدير صندوق الخدمات المحلية ، و”منصور شحات وهبة” مدير لإدارة تحاليل تقارير الجهاز.

إلى جانب كل من “حسان بدوي مصطفي” مدير لصندوق استصلاح الأراضي و”سعيد حسن محمد حداد” الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

كما تضمن القرار في مادته الثانية بدء العمل بالقرار اعتباراً من اليوم “1 مارس 2015″ وعلي جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار.

وأكد عشماوي أن هذه التغييرات تأتي في صالح المنظومة الإدارية للمحافظة ،والدفع بدماء جديدة داخل منظومة العمل بالحكم المحلي.