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المنتخب الأوليمبي يكتسح كينيا بثلاثية في تصفيات دورة الألعاب الإفريقية

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المنتخب الأوليمبي يكتسح كينيا بثلاثية في تصفيات دورة الألعاب الإفريقية المنتخب الأوليمبي يكتسح كينيا بثلاثية في تصفيات دورة الألعاب الإفريقية

الأوليمبي – أرشيفية

اقترب منتخب الأوليمبي من بلوغ الدور الثاني من تصفيات دورة الألعاب الإفريقية 2015 بعدما تغلب على كينيا 3-0 يوم الأحد.

وكان المنتخب الأوليمبي الكيني قد حل ضيفًا على المنتخب المصري ضمن الدور الأول من تصفيات الألعاب الإفريقية على ملعب بترو سبورت.

افتتح رامي ربيعة قائد الفريق أهداف اللقاء برأسية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد ركلة حرة مباشرة نفذها مصطفى فتحي.

وعزز محمود عبد المنعم “كهربا” جناح إنبي تقدم المنتخب المصري بهدف في الدقيقة 82 قبل أن يضيف ثالث الأهداف من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

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