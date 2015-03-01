بالصور .. نائب وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس بإدارة الخارجة التعليمية

تفقد نائب وزير التربية والتعليم ،المشرف العام على قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم محمد سعد اليوم ،عدة مدارس بإدارة الخارجة التعليمية بالوادي الجديد، في زيارة سريعة للمحافظة لمتابعة اعمال القوافل التعليمية بالمحافظة.

وتضمنت زيارة نائب وزير التربية والتعليم تفقد مدرستي الثورة الأعدادية ومدرسة الخارجة الثانوية المشتركة ،حيث قدم طلاب المدرستين عروضا فنية وثقافية ومواهبهم في إلقاء الشعر والغناء ،ومسارح المناهج والأنشطة المدرسية المختلفة.

وقال صلاح محمد صلاح مدير عام مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد في أن الهدف الثاني من الزيارة هو متابعة القوافل التي بدأت أعمالها الخميس الماضي وتنتهي اليوم ، بهدف عمل مجموعات تقوية بالمدارس الحكومية على مستوى محافظة الوادي الجديد، لمحاربة ظاهرة الدروس لخصوصية.

وأكد أن رئيس القطاع سيتابع العملية التعليمية بعدد من المدارس على مستوى إدارة الخارجة التعليمية، كما تم عقد لقاء مع محافظ الوادي الجديد محمود عشماوي لإطلاعه على سير العملية التعليمية والتوجهات العامة للوزارة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالعملية التعليمية بالوادي الجديد.