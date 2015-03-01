للأمهات.. 7 نصائح للتعامل مع ارتفاع درجة حرارة طفلك

إرشادات للتعامل مع ارتفاع حرارة الطفل

أرسلت قارئة تسأل.. ما طرق التعامل الصحية حال ارتفاع درجة حرارة الأطفال؟>يجيب الدكتور على الرافعى استشارى أمراض الأطفال، قائلا "إن ارتفاع درجة حرارة الطفل عن 37 درجة من العوامل التى قد تكون انعكاسا لمؤشرات خطيرة، لذا يجب على الأمهات اتباع بعض الخطوات الضرورية والهامة ومن أهمها:

1) وضع كمادات من المياه الباردة على رأس الطفل وهى من أكثر الوسائل انتشارا فى التعامل مع ارتفاع درجة الحرارة الأشخاص والأطفال بصفة خاصة.

>2) تخفيف ملابس الطفل بهدف تقليل الحرارة.

>3) إعطاء الطفل سوائل باردة كثيرة.

>4) استحمام الطفل بماء فاتر وليس باردا وتجفيفه على الفور.

>5) البقاء بجانب الطفل بهدف ملاحظته إذا كان الحرارة فى الارتفاع أو الانخفاض.

>6) قياس درجة حرارته كل ساعة باستخدام مقياس الحرارة الطبى "الترمومتر".

>7) الذهاب على الفور الطبيب المختص لاكتشاف سبب ارتفاع درجة حرارة الطفل وكذلك أيضا فى حالة تكرارها.

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