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حجازي يشهد أحد الأنشطة التخصصية لأكاديمية ناصر العسكرية العليا

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حجازي يشهد أحد الأنشطة التخصصية لأكاديمية ناصر العسكرية العليا حجازي يشهد أحد الأنشطة التخصصية لأكاديمية ناصر العسكرية العليا

الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة

شهد الفريق  محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة أحد الأنشطة التخصصية لأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، والتى تناولت عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير الكفاءة والإستعداد القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ، ودعم قدرتها على تنفيذ مهامها الإستراتيجية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات.

و ألقى اللواء أ.ح  عاطف عبد الفتاح مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا كلمة إستعرض فيها أهم الأنشطة العلمية والبحثية التى تنفذها أكاديمية ناصر خلال العام التدريبى الحالى ، وتشمل الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى فى العديد من المجالات ، بمشاركة نخبة من خبراء الإستراتيجية والأمن القومى بالأكاديمية.

وأكد الفريق  محمود حجازى أن قدرة وكفاءة القوات المسلحة تظل الضمان الحقيقى للحفاظ على أمن القومى فى ظل ما تموج به المنطقة من أحداث ومتغيرات تهدد أمن وإستقرار كافة دول المنطقة >

وأشار إلى أن القوات المسلحة حريصة على تطوير نظم وأساليب التدريب والإستعداد القتالى بما يتناسب مع أبعاد الموقف الراهن ، وتطور المهام التى تقوم بها القوات المسلحة على كافة المستويات ، مؤكداً على الدور الوطنى لرجال القوات المسلحة فى تأمين حدود مصر ومحاربة التطرف والإرهاب والتعاون مع الشرطة المدنية فى تأمين الجبهة الداخلية والعمل بكل شجاعة وإخلاص لتحقيق الأمن والإستقرار داخل المجتمع.

وأشاد رئيس الأركان بالدور الذى تقوم به أكاديمية ناصر العسكرية العليا فى إعداد وتأهيل أجيال من القـادة والضباط من القوات المسلحـة المصرية والدول الشقيقة والصديقة والارتقاء بمستواهم الفكرى ليكونوا قادرين على الوفاء بالمهام الجسام التى سيكلفون بها لخدمة شعوبهم وأوطانهم التى نتعاون معها لإرساء دعائم الأمن والإستقرار والتنمية .

وحضر البيان عدد من كبار قادة القوات المسلحة والدارسين الوافدين من الدول الصديقة والشقيقة .

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