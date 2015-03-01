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وزراء الخارجية والرى بمصر وأثيوبيا يناقشون مستقبل سد “النهضة ” الثلاثاء المقبل

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وزراء الخارجية والرى بمصر وأثيوبيا يناقشون مستقبل سد “النهضة ” الثلاثاء المقبل وزراء الخارجية والرى بمصر وأثيوبيا يناقشون مستقبل سد “النهضة ” الثلاثاء المقبل

تبدأ يوم الثلاثاء المقبل 3مارس بالعاصمة السودانية الخرطوم أولى إجتماعات وزير الخارجية المصري “سامح شكري” ووزير خارجية إثيوبيا “تيدروس أدهانوم”، بجانب وزيري الري بالبلدين،وذلك فى إطار اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة بشقيها السياسي  .
> وتأتي الاجتماعات التى تستمر حتى اليوم التالى الأربعاء 4مارس، بهدف التوصل إلى اتفاق إطاري سياسي يؤسس لتفاهمات بخصوص سد النهضة الإثيوبي، ومن ثم رفع الاتفاق الذي سيقره وزراء الخارجية إلى رؤساء الدول الثلاث للتوقيع عليه.
> ومن المقرر أن تخضع الدول الثلاث العروض المطروحة من الشركات الاستشارية العالمية للتقييم، واختيار أفضل دراستين من بينها؛ الدراسة الأولى تختص بالمياه، والثانية تختص بالأثر البيئي والاجتماعي للسد.

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