أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور..عناصر الجبهة الديمقراطية يشاركون بمسيرة في غزة بمناسبة ذكرى الإنطلاقة

Google+ Print
بالصور..عناصر الجبهة الديمقراطية يشاركون بمسيرة في غزة بمناسبة ذكرى الإنطلاقة بالصور..عناصر الجبهة الديمقراطية يشاركون بمسيرة في غزة بمناسبة ذكرى الإنطلاقة

عناصر الجبهة الديمقراطية يشاركون بمسيرة في غزة بمناسبة ذكري الإنطلاقة

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها أكثر من عشرة ألاف  مواطن بمناسبة الذكرى الـ 46 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية، تحت عنوان “إنهاء الانقسام طريق الإعمار وكسر الحصار واستعادة المبادرة السياسية ومقاومة الاحتلال” حسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للجبهة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وإنطلقت المسيرة من متنزه البلدية وصولاً إلى ميدان الجندي المجهول في قلب مدينة غزة.

وتقدم المسيرة عرض عسكري مهيب للمئات من مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية، حاملين عتاد عسكري لافت من قذائف صاروخية وأسلحة متوسطة وبنادق قناصة تظهر لأول مرة مع كتائب المقاومة الوطنية، حيث برزت وحدات قتالية من لواء النخبة، والتي كانت تسير في مجموعات مع سيارات دفع رباعي تحمل أسلحة قنص نمساوية، وصواريخ أرض جو “سام 7″ مضادة للطيران وصواريخ غراد و107 وآربيجي.

وشارك في مسيرة  التي رفعت فيها الأعلام الفلسطينية ورايات الجبهة، عدد من رموز القوى الوطنية والإسلامية وقطاعات نسائية وشبابية وعمالية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وطنية وأكاديميين وكُتاب ومخاتير ووجهاء وممثلين عن اللجان الشعبية في غزة.

وحشود من أهالي الشهداء والأسرى ومن الجرحى، يتقدمهم قيادة الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة، في الوقت الذي ردد فيها المشاركون الأناشيد والشعارات الوطنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا