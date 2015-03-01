بالصور..عناصر الجبهة الديمقراطية يشاركون بمسيرة في غزة بمناسبة ذكرى الإنطلاقة

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها أكثر من عشرة ألاف مواطن بمناسبة الذكرى الـ 46 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية، تحت عنوان “إنهاء الانقسام طريق الإعمار وكسر الحصار واستعادة المبادرة السياسية ومقاومة الاحتلال” حسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للجبهة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وإنطلقت المسيرة من متنزه البلدية وصولاً إلى ميدان الجندي المجهول في قلب مدينة غزة.

وتقدم المسيرة عرض عسكري مهيب للمئات من مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية، حاملين عتاد عسكري لافت من قذائف صاروخية وأسلحة متوسطة وبنادق قناصة تظهر لأول مرة مع كتائب المقاومة الوطنية، حيث برزت وحدات قتالية من لواء النخبة، والتي كانت تسير في مجموعات مع سيارات دفع رباعي تحمل أسلحة قنص نمساوية، وصواريخ أرض جو “سام 7″ مضادة للطيران وصواريخ غراد و107 وآربيجي.

وشارك في مسيرة التي رفعت فيها الأعلام الفلسطينية ورايات الجبهة، عدد من رموز القوى الوطنية والإسلامية وقطاعات نسائية وشبابية وعمالية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وطنية وأكاديميين وكُتاب ومخاتير ووجهاء وممثلين عن اللجان الشعبية في غزة.

وحشود من أهالي الشهداء والأسرى ومن الجرحى، يتقدمهم قيادة الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة، في الوقت الذي ردد فيها المشاركون الأناشيد والشعارات الوطنية.