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التحقيق مع ضابط أطلق النار على زوجته وزميلها بعد ضبطهما داخل مسكنه بـ"هضبة الأهرام"

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التحقيق مع ضابط أطلق النار على زوجته وزميلها بعد ضبطهما داخل مسكنه بـ"هضبة الأهرام" التحقيق مع ضابط أطلق النار على زوجته وزميلها بعد ضبطهما داخل مسكنه بـ"هضبة الأهرام"
تباشر نيابة الهرم التحقيق فى اتهام ضابط بإطلاق الرصاص على زوجته وزميلها بالعمل بعد ضبطه بمسكن الزوجية، حيث أصاب الزوجة بطلق نارى بقدمها، بينما أصيب زميلها بطلق نارى بفخذه أثناء محاولته الهرب.

تلقى اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزه بلاغا بإطلاق احد الأشخاص الرصاص على زوجته بمنطقة هضبة الأهرام، فانتقل المقدم مروان مشرف رئيس مباحث الهرم الى محل الواقعة وتبين أن المتهم "ضابط يبلغ من العمر 36 عاما عاد من عمله واكتشف وجود زوجته وزميلها بالعمل داخل مسكن الزوجية فأطلق الرصاص من سلاحه الميرى على زوجته وأصابها بقدمها وعندما حاول زميلها الهرب طارده وأطلق الرصاص عليه النار وأصابه فى ساقه ..تحفظ رجال المباحث على المتهم، وحرروا محضر بالواقعة واحالوه إلى النيابة للتحقيق.

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مصر 365