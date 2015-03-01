عامل سرق 120 ألف جنيه من خزينة مقر عمله وسقط ببولاق أبو العلا

ألقى رجال المباحث القبض على عامل بمخزن حديد لاتهامه بسرقة 120 ألف جنيه من خزينة المخزن ببولاق أبو العلا، وحرروا له المحضر اللازم وأحالوه إلى النيابة العامة.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من "أحمد.ز" صاحب مخزن حديد، أفاد فيه باكتشافه سرقة مبلغ 120 ألف جنيه من داخل الخزينة الحديدية الخاصة بالمخزن، ولم يتهم ويشتبه فى أحد بالسرقة.

وبتكثيف التحريات وفحص المخزن تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمخزن يدعى "م.أ"، حيث أكد شهود العيان أنه تواجد فى وقت متأخر مع خفير المخزن، وبسؤال الخير أكد أن المتهم حضر إليه وقال له إنه كان يمر بالمنطقة فمر عليه للاطمئنان عليه، وأعطاه مبلغا ماليا لشراء النقود وعندما عاد لم يجده بالمخزن، وبإعداد الأكمنة تمكنت القوات من القبض على العامل المتهم بسرقة الخزينة، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المستولى عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.