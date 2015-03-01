ضبط أجهزة بث أرضى لا تملكها إلا الدولة بحوزة صاحب "فضائية" ومندوب مبيعات

أجهزة بث أرضى ممنوع تداولها إلا بتصريح من الجهات الأمنية وتمس الأمن القومى المصرى تم ضبطها بحوزة صاحب قناة فضائية شهيرة ومندوب مبيعات بذات القناة، عملوا على ترويجها لبيعها مقابل تقاضى مبالغ مالية ضخمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأجهزة بحوزة المتهمين ورغم نفيهم تلك الواقعة إلا أن تحريات الأمن الوطنى أثبتت التهمة عليهم.

وباشرت نيابة الهرم برئاسة أحمد حامد، وتحقيقات محمد مجدى، وكيل أول النيابة، التحقيق فى الأمر، وأمرت بحبس "ناصر.ع" صاحب القناة الفضائية، و"محمد.ع" مندوب مبيعات فى ذات الشركة المملوكة للمتهم الأول، وسائق بذات الشركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإدخال أجهزة بث أرضى وعرضها للبيع وذلك على الرغم من عدم حصولهم على موافقة من الأجهزة المعنية نظرًا لحظر تداول تلك الأجهزة داخل البلاد.

سقوط المتهمين جاء بعد ورود معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال بعرض موظف بالجمارك أجهزة بث أرضى للبيع على صاحب شركة إنتاج يدعى "أحمد" والذى أبلغ الجهات الأمنية بالأمر، وعلى الفور أمر اللواء محسن اليمانى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتشكيل فريق بحث وتم التوجه إلى منزل المتهم وتم ضبط الأجهزة والتى تقدر بنحو 3 ملايين جنيه ولا تملكها إلا الدول، ومن خلال التحريات تبين أن تلك الأجهزة يملكها شخص يدعى "ناصر.ع" صاحب إحدى القنوات الفضائية، وبمواجهتهم نفوا علمهم بخطورة تلك الأجهزة المضبوطة وعدم عملهم بحظر تداولها داخل البلاد، فحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.