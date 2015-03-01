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ضبط 1.6 طن أغذية منتهية الصلاحية بمخزن فى شرم الشيخ

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ضبط 1.6 طن أغذية منتهية الصلاحية بمخزن فى شرم الشيخ ضبط 1.6 طن أغذية منتهية الصلاحية بمخزن فى شرم الشيخ
تمكنت لجنة مراقبة الأغذية بشرم الشيخ من ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى مخبأة بأحد المخازن الموزعة للمنتجات الغذائية، قدَّرتها اللجنة بحوالى 1.6 طن.

كان الدكتور محمد فتح الله، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، والدكتور محمد على يوسف، مدير الطب الوقائى بالمحافظة، شكلا لجنة من إدارة مراقبة الأغذية ضمت أحمد إسماعيل القنواتى، مراقب الأغذية بإدارة الصحية، ومفتش الأغذية حسام عبد العظيم، وعبد الحميد سليمان، مع مكتب صحة شرم الشيخ للتفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات فى كافة الأسواق ومخازن الجملة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة ومراقبة جودة السلع الاستهلاكية بجميع مدن المحافظة.

جردت اللجنة أحد مخازن الأغذية فضبطت به 143 صنفًا متنوعًا ما بين عصائر وأغذية وحلويات ومشروبات منتهية الصلاحية، بالمخالفة للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع التدليس والغش والقانون رقم 10 لسنة 1966 الخاص بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها. وعليه تحرر محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشاد الدكتور محمد فتح الله، وكيل وزارة الصحة، بالجهود التى تبذلها اللجنة لحماية المستهلك ومراقبتها للأغذية وضبطها المواد الغذائية المنتهية الصلاحية حفاظًا على أرواح المواطنين وحمايتهم من الأمراض.

وأكد التزام مديرية الصحة بتقديم المزيد من الدعم للجنة حتى تضطلع بدورها على الوجه الأكمل. ودعا فتح الله خلال وقوفه على المواد الغذائية الفاسدة التى ضبطها العاملون باللجنة، إلى المزيد من الجهد بتكثيف حملات الرقابة ومحاربة كافة أنواع الغش الصحى و التجارى، مؤكدًا استمرار الحملات بجميع مدن المحافظة للقضاء على السلبيات المتعلقة بالصحة العامة والتى تشكل خطرًا على صحة سكان وزوار المحافظة.

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مصر 365