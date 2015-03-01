للنساء.. انتبهى لأهم علامات موعد ولادتك

أربعون أسبوعا أو تسعة أشهر، هى عمر الحمل لدى النساء، يمكن للطبيب أن يخبرك تقريبيا بتاريخ حدوث الحمل وتاريخ نهايته أى موعد الولادة، ولكن كلا الموعدين يصعب تحديدهما بمنتهى الدقة، وبالطبع فإن الموعد الأهم بينهما هو لحظة الولادة، والتى غالبا ما يحصرها الأطباء فى عدة أيام متتالية يمكن خلالهم توقع ولادتك فى أى لحظة.

الدكتور علاء الغنام أستاذ أمراض النساء والولادة، يؤكد أن هناك بعض العلامات التى تشير إلى أن لحظة الولادة قد آنت، وعلى المرأة أن تكون مستعدة لبداية ظهورها منذ منتصف الشهر التاسع.

نزول ماء من المهبل

انقباضات الرحم (طلق الولادة)

>تبعا لشرح الغنام فطوال فترة الحمل يقبع الجنين داخل الرحم محاطا بغشاء رقيق (كيس الحمل)، يحتوى على مادة سائلة تشبه الماء وتسمى بالسائل الامينوسى، وقبل الولادة مباشرة يتمزق هذا العشاء ويبدأ الماء المحيط بالجنين بالخروج من عنق الرحم والمهبل، وهو يعد من أهم العلامات التى تشير إلى بداية لحظات الولادة لدى المرأة.>على الرغم من أن فرص تعرض المرأة لتقلصات الرحم مستمرة طوال فترة الحمل، إلا أن ما يعرف بطلق الولادة يعد الأشد والأعنف بينها.

ويوضح الغنام أن انقباضات الرحم قبل الولادة يصاحبها عدة علامات، لا تتوافر فى تقلصات الرحم التى قد تنتاب المرأة طوال فترة الحمل، وأهمها انتظام مرات تكرارها كل 20 إلى 30 دقيقة فى بدايتها، إلى أن تصل للتكرار كل خمسة دقائق. كما أن حده الألم المصاحبة لكل انقباضه تتضاعف مع الوقت.

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