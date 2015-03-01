انطلاق أول طائرة إلى الجزائر لإعادة مصريين فارين من ليبيا إلى مصر

أكد مصدر مسئول بوزراة الطيران المدنى أن شركة مصر للطيران سيرت أولى رحلاتها إلى الجزائر فى إطار التعاون القائم بين وزارتى الطيران والخارجية لتشغيل رحلات جوية لتيسير وصول المصريين الراغبين فى العودة من ليبيا.

وقال المصدر فى تصريحات له اليوم ان الطائرة من طراز البوينج 737-800 اقلعت قبل قليل متوجهة إلى مطار عين امناس الجزائرى لعودة مجموعة من المصريين الذين قاموا بعبور الحدود الليبية الجزائرية ويقدر عددهم بــ 140 مواطناً ومن المتوقع أن تصل الرحلة لمطار القاهرة مساء اليوم.

>ومن المخطط انطلاق رحلة جديدة مساء اليوم الى مطار جربا التونسى لتعود فى الساعات الأولى من صباح غدا الاثنين.