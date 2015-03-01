الرئيس السيسى يصل القاهرة قادما من الرياض بعد لقاء خادم الحرمين الشريفين

وصل إلى مطار القاهرة الدولى قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيس قادمًا من الرياض بعد زيارة سريعة استغرقت عدة ساعات، التقي خلالها بجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز، في قمة مصرية سعودية حضرها كبار المسئولين من البلدين الشقيقين لدعم وتعزيز التعاون المشترك.

وصحب الرئيس السيسي عدد من المسئولين المصريين كان على رأسهم وزير الخارجية سامح شكرى ورئيس جهاز المخابرات العامة وعدد من الوزراء، حيث أكد الملك سلمان على قوة ومتانة العلاقات التاريخية الوثيقة التى تجمع البلدين، وأهمية تعزيز التشاور والتنسيق فيما بينهما بما يحقق مصلحة الأمتين العربية والإسلامية.

كما وجه الرئيس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على توليه سدة الحكم بالمملكة، متمنيا له كل النجاح والتوفيق، وللمملكة وشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار.

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