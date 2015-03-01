موجز أخبار مصر للساعة6.. الرئيس يصل القاهرة بعد مباحثات مع خادم الحرمين

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، فى مقدمتها تغطية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، القصيرة للمملكة العربية السعودية ، ومباحثاته مع الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، والتى تضمنت تأكيد الزعيمين على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على أمن الخليج والبحر الأحمر، فضلاً عن مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات وعلى رأسها الأمن والاقتصاد.

وتابع "اليوم السابع" قرار المحكمة الدستورية العليا، ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ورفضها الطعون المقدمة ضد قانونى النواب والحقوق السياسية، وتأكيدات رئاسة الجمهورية، احترامها الكامل لأحكام القضاء، والتزام كل مؤسسات الدولة بها، وتكليفها للحكومة بتعديل قوانين الانتخابات وفق الدستور، خلال مدة لا تتجاوز شهر، فضلاً عن رصد ردود أفعال الأحزاب والتحالفات الانتخابية المختلفة، على القرار.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" تحركات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، فى سيناء لملاحقة العناصر الإرهابية والتى أسفرت عن مقتل 28 إرهابيًا وضبط 16 آخرين، فى قصف جوى جنوب شيخ زويد، خلال الساعات الماضية، فضلاً عن إعلان المتحدث العسكرى العميد محمد سمير حصاد العمليات خلال شهر فبراير الماضى، والتى أسفرت عن مقتل 173 إرهابيًا، من ضمنهم القيادى بتنظيم بيت المقدس الإرهابى مصطفى مزيج، وسقوط 206 مشتبه بهم، بينهم فلسطينيون.. وفيما يلى موجز أنباء السادسة:

تفاصيل أول زيارة رسمية للسيسى للسعودية منذ تولى سلمان الحكم.. الملك وولى العهد يستقبلانه بالمطار.. والزعيمان يتفقان على وحدة اليمن وضمان أمن الخليج وحركة ملاحة البحر الأحمر وضرورة الحل السياسى بسوريا

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العليا للانتخابات: تعديل تقسيم الدوائر يحتاج أقل من شهر

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محامى"الصحفيين": سنطعن على حكم القضاء الإدارى بوقف التجديد النصفى

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خادم الحرمين وولى العهد وأمير الرياض على رأس مودّعى الرئيس السيسى

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بالصور.. أبوهشيمة يشهد حفل توزيع 100 رأس ماشية وطن لحوم بسوهاج

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ننشر فيديو مراسم استقبال الملك سلمان للرئيس السيسى فى السعودية

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بالصور.. منطوق حكم "الدستورية" ببطلان قانون تقسيم الدوائر.. المحكمة: المشروع به مفارقة شديدة بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية.. وأخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين

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مقيم الطعن على تقسيم الدوائر: القانون لا يساوى بين صوت الناخب بالدوائر

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رحلة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. السيسى أصدره فى 22 ديسمبر وطعن عليه بذات اليوم.. و"القضاء الإدارى" قضى بعدم الاختصاص.. و"مفوضى الدستورية" أوصت بقبول الطعون.. والمحكمة قضت بعدم دستورية مادة 3

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الرئاسة تؤكد احترامها لأحكام القضاء والالتزام بسيادة القانون.. السيسى يكلف الحكومة بإجراء التعديلات على "تقسم الدوائر" والانتهاء منها خلال شهر.. ومجلس الوزراء: التعديلات على جداول مقاعد "الفردى"

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وزير العدالة الانتقالية:ننظر بإيجابية لحكم "الدستورية" بشأن تقسيم الدوائر

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وزير العدالة الانتقالية: "الدستورية" ترسى قاعدة جديدة بشأن الفروق العددية بين الدوائر الانتخابية.. بطلان القانون يترتب عليه تقليل الدوائر واتساع مساحتها.. والمحكمة حددت هامش انحراف فى النصوص بنسبة 25%

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وزير الصحة يعلن موعد طرح سوفالدى المصرى بالصيدليات الثلاثاء

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إصابة 2 من أفراد الأمن بجامعة القاهرة فى اشتباكات مع طلاب الإخوان

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النائب العام يشكل مكتبًا لإدراج الكيانات الإرهابية.. يتلقى تحريات وبلاغات الجهات الأمنية.. طلبات الإدراج تتضمن منظمات وشخصيات متورطة فى الإرهاب داخل وخارج البلاد.. و"الإخوان" و"داعش" على رأس القائمة

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وزيرة التضامن: تحويل أموال جمعيات الإخوان المنحلة لصندوق إعانة المؤسسات

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وزيرة التضامن تحل 112 جمعية إخوانية جديدة فى 6 محافظات

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كاتبة كويتية تسخر من استقبال أردوغان بالسعودية: "غاب الملك والتقاه محافظ"

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المجلس الأعلى للصحافة يوافق على زيادة أسعار بيع الصحف.. صلاح عيسى: قيمة الزيادة وتوقيت تنفيذها أحيل لهيئة المكتب.. وحسن مكاوى: يحق للصحف الخاصة وضع السعر الذى تحدده

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النائب العام يرفض رفع حظر النشر فى قضية قتل محام المطرية

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إحباط محاولة إرهابية لاستهداف قوات الأمن بسيناء وضبط 10 مشتبه بهم

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تواصل الحرب على الإرهاب بسيناء.. مقتل 28 إرهابيًا وضبط 16 مشتبهًا بهم فى قصف جوى جنوب الشيخ زويد ورفح.. وضبط 179 مخالفة مرورية وهدم 20 منزلًا فى نطاق المرحلة الثانية للمنطقة العازلة على الحدود مع غزة

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رئيس الأركان: قوة الجيش الضمان الحقيقى للحفاظ على أمن مصر

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المتحدث العسكرى: مقتل 173 إرهابيًا فى شمال سيناء خلال فبراير.. وسقوط 206 مشتبه بهم بينهم فلسطينيون.. والتصدى لهجوم بقذائف الهاون والنيران.. وتصفية القيادى فى بيت المقدس مصطفى مزيج

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