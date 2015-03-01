أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عشرات الإسرائيليين يعتصمون بتل أبيب ضد حكومة نتنياهو

Google+ Print
عشرات الإسرائيليين يعتصمون بتل أبيب ضد حكومة نتنياهو عشرات الإسرائيليين يعتصمون بتل أبيب ضد حكومة نتنياهو
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن العشرات من الإسرائيليين نصبوا الخيام بمدينة تل أبيب تمهيدًا للدخول فى اعتصام مفتوح ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وأضافت الصحيفة، أن الاعتصام جاء ردًا على تقرير مراقب الدولة المستشار يوسف شافيرا الذى اتهم نتنياهو بإهمال مشروع الإسكان فى إسرائيل، ما أدى إلى ارتفاع الشقق والمنازل إلى نحو الضعف.

وأوضحت الصحيفة، أن المعتصمين رفعوا شعار "أبلغ سن الأربعين ولا مسكن لدى"، إسرائيل لم تعد أرض الأحلام.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حزب ميرتس اليسار، وحزب العمل، هما اللذان دعا إلى الاعتصام ضد حكومة نتنياهو، ولقى ذلك اهتمام كبير من قبل الإسرائيليين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»

صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة»

صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة»

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار