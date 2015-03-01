عشرات الإسرائيليين يعتصمون بتل أبيب ضد حكومة نتنياهو

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن العشرات من الإسرائيليين نصبوا الخيام بمدينة تل أبيب تمهيدًا للدخول فى اعتصام مفتوح ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وأضافت الصحيفة، أن الاعتصام جاء ردًا على تقرير مراقب الدولة المستشار يوسف شافيرا الذى اتهم نتنياهو بإهمال مشروع الإسكان فى إسرائيل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق والمنازل إلى نحو الضعف.

وأوضحت الصحيفة، أن المعتصمين رفعوا شعار "أبلغ سن الأربعين ولا مسكن لدى"، إسرائيل لم تعد أرض الأحلام.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حزب ميرتس اليسار، وحزب العمل، هما اللذان دعا إلى الاعتصام ضد حكومة نتنياهو، ولقى ذلك اهتمام كبير من قبل الإسرائيليين.