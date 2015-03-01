أخبار مصر العاجلة.. القضاء الإدارى يوقف انتخابات التجديد النصفى للصحفيين

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها قرار محكمة القضاء الإدارى إلغاء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، وإلزام النقابة بإجراء انتخابات المجلس بالكامل.

وعلى مدار الساعات الماضية، قدم "اليوم السابع" تغطية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى القصيرة للمملكة العربية السعودية، ومباحثاته مع الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، والتى تضمنت تأكيد الزعيمين ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على أمن الخليج والبحر الأحمر، فضلاً عن مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات وعلى رأسها الأمن والاقتصاد.

كما تابع "اليوم السابع" ضمن أخباره العاجلة، قرار المحكمة الدستورية العليا، ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ورفضها الطعون المقدمة ضد قانونى النواب والحقوق السياسية، وتأكيدات رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لأحكام القضاء، والتزام كافة مؤسسات الدولة بها، وتكليفها للحكومة بتعديل قوانين الانتخابات وفق الدستور، خلال مدة لا تتجاوز شهرًا، فضلاً عن رصد لردود فعل القوى السياسية والأحزاب والتحالفات الانتخابية المختلفة على القرار.

ورصد "اليوم السابع" تحركات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية فى سيناء لملاحقة العناصر الإرهابية والتى أسفرت عن مقتل 28 إرهابيًا وضبط 16 آخرين، فى قصف جوى جنوب الشيخ زويد، خلال الساعات الماضية، فضلاً عن إعلان المتحدث العسكرى العميد محمد سمير حصاد العمليات خلال شهر فبراير الماضى، والتى أسفرت عن مقتل 173 إرهابيًا، من ضمنهم القيادى بتنظيم بيت المقدس الإرهابى مصطفى مزيج، وسقوط 206 مشتبهين بهم، بينهم فلسطينيون.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة:

محكمة القضاء الإدارى تقضى بوقف انتخابات نقابة الصحفيين (تحديث(

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حيثيات حكم القضاء الإدارى بوقف انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين

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السيسى يزور السعودية على متن "مصر للطيران" لخضوع طائرة الرئاسة للصيانة

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عشرات الإسرائيليين يعتصمون بتل أبيب ضد حكومة نتنياهو

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محلب يناقش مشروع قانون المستشفيات الجامعية مع عمداء كليات الطب

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أحمد أبو هشيمة: قرى الصعيد الأكثر احتياجًا أهم أولويتنا

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على جمعة: الصحابة صلوا فى ساحة "الهرم" بمصر واعتبروها مصلى الأنبياء

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حيثيات حكم القضاء الإدارى بوقف انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين

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خادم الحرمين وولى العهد وأمير الرياض على رأس مودّعى الرئيس السيسى

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السيسى وخادم الحرمين يتفقان على ضمان أمن الخليج وحركة ملاحة البحر الأحمر

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ننشر فيديو مراسم استقبال الملك سلمان للرئيس السيسى فى السعودية

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قمة ثنائية مغلقة بين "السيسى" وخادم الحرمين بالقصر الملكى السعودى

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كاتبة كويتية تسخر من استقبال أردوغان بالسعودية: "غاب الملك والتقاه محافظ"

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الدستورية العليا: تقسيم الدوائر باطل و"النواب والحقوق السياسية" صحيحان

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الرئاسة تكلف الحكومة بتعديل قوانين الانتخابات وفقا للدستور خلال شهر

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مستشار الحكومة للانتخابات: تعديل قانون تقسيم الدوائر على مقاعد الفردى

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العليا للانتخابات: جدول جديد للعملية الانتخابية بعد تعديل قانون الدوائر (تحديث)

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مصادر: الحكومة تنتهى من تعديل قوانين الانتخابات خلال 20 يومًا

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وزير العدالة الانتقالية:ننظر بإيجابية لحكم "الدستورية" بشأن تقسيم الدوائر

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مقيم الطعن على تقسيم الدوائر: القانون لا يساوى بين صوت الناخب بالدوائر

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إحباط محاولة إرهابية لاستهداف قوات الأمن بسيناء وضبط 10 مشتبه بهم

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مصدر أمنى: العثور على جثة رئيس فرع "المياه" بالشيخ زويد

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المتحدث العسكرى: مقتل173 إرهابيا بعمليات للجيش بشمال سيناء خلال فبراير

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رئيس الأركان: قوة الجيش الضمان الحقيقى للحفاظ على أمن مصر

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منفذ السلوم يستقبل جثمانا مصريا ومصابا قادمين من ليبيا

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إعفاء أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية فى ليبيا من المصروفات الدراسية

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مدير أمن مطروح: عودة 1616 مصريًا من ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية

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إحالة رئيس هيئة موانئ بورسعيد و6 آخرين لـ"الجنايات" لاتهامهم بتلقى رشوة

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وزير الصحة يعلن موعد طرح سوفالدى المصرى بالصيدليات الثلاثاء

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المجلس الأعلى للصحافة يوافق على زيادة أسعار بيع الصحف

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بالفيديو والصور..عادل لبيب وأبوهشيمة يفتتحان رابع قرية أُعيد إعمارها بسوهاج

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وزيرة التضامن تحل 112 جمعية إخوانية جديدة فى 6 محافظات

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وزيرة التضامن: تحويل أموال جمعيات الإخوان المنحلة لصندوق إعانة المؤسسات

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اشتباكات بين طلاب الإخوان وأفراد فالكون بجامعة القاهرة

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إصابة 2 من أفراد الأمن بجامعة القاهرة فى اشتباكات مع طلاب الإخوان

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بالفيديو..طلاب الإخوان يحطمون زجاج السيارات بجامعة القاهرة

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موجز أخبار محافظات مصر.. منفذ السلوم يستقبل "جثمان مصرى" قادما من ليبيا

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موجز أخبار مصر للساعة6.. الرئيس يصل القاهرة بعد مباحثات مع خادم الحرمين

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موجز الاقتصاد.. المالية: ارتفاع عجز الموازنة لـ159 مليار جنيه خلال 7 أشهر

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موجز الصحافة العالمية: لندن مرتع جماعة أرسلت الشباب للجهاد بالخارج

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موجز أخبار مصر للساعة1.. الدستورية: تقسيم الدوائر الانتخابية "باطل"

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