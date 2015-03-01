الشوط الثاني- مصر الأوليمبي 1-0 كينيا .. فتحي يصنع وربيعة يسجل

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وسجل رامي ربيعة قائد المنتخب هدف الفريق الأول من رأسية قابل بها عرضية مصطفى فتحي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ويبدأ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي مباراة كينيا في ذهاب المرحلة الأولى للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية، بتشكيل هجومي.

ومنح البدري ثقته للثلاثي رمضان صبحي، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، ومصطفى فتحي لقيادة هجوم الفراعنة خلف حسين رجب المهاجم الوحيد.

فيما يحرس مسعد عوض مرمى المنتخب الأوليمبي.

ويشارك رامي ربيعة لاعب سبورتنج لشبونة في خط الوسط.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مسعد عوض

خط الدفاع: رجب نبيل - محمود حمدي - محمد عادل جمعة - أسامة إبراهيم

خط الوسط: رامي ربيعه - محمد اشرف - رمضان صبحي - كهربا - مصطفي فتحي

الهجوم: حسين رجب