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بتروجيت يتأهل لدور الـ32 من الكونفدرالية بسداسية في مرمى غزالة

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بتروجيت يتأهل لدور الـ32 من الكونفدرالية بسداسية في مرمى غزالة بتروجيت يتأهل لدور الـ32 من الكونفدرالية بسداسية في مرمى غزالة

تأهل فريق بتروجيت إلى دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تكراره الفوز على مضيفه فريق غزالة الجنوب سوداني بنتيجة 6-1.

وكان بتروجيت قد فاز بلقاء الذهاب خارج ملعبه 1-0، ونجح في هز شباك خصمه بستة أهداف أخرى بلقاء العودة والذي أقيم عصر الأحد على استاد الجيش بمدينة السويس.

وسجل أهداف بتروجيت كل من بلال جمال، جيمس تيدي، محمد رجب (2)، وإيهاب المصري (2).

وبذلك سيلعب بتروجيت مع فريق دجوليبا المالي في الدور القادم من البطولة..إذ سيخوض لقاء الذهاب بعد أسبوعين في مدينة باماكو المالية، وسيخوض مباراة العودة على أرضه أحد أيام 3، 4، 5 إبريل.

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