طاهر يجتمع بوزير الرياضة لدراسة مشاركة الأهلي في المؤتمر الاقتصادي

استقبل خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، عصر اليوم الأحد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

حيث دار الاجتماع حول بحث مشاركة وزارة الشباب والرياضة في المؤتمر الاقتصادي، وكذلك مشاركة وفد من النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر في المؤتمر.

وقد وجه محمود طاهر الدعوة لخالد عبد العزيز لزيارة النادي الأهلي الثلاثاء المقبل لافتتاح مجمع الإسكواش ومبنى الشؤون الإدارية بفرع النادي الأهلي بالجزيرة.

كما وجه الدعوة إلي إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح فرع النادي بالشيخ زايد يوم 20 مارس الجاري، وبحضور وزير الشباب والرياضة، وكذلك زيارة فرع النادي الأهلي بمدينة نصر.