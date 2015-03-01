الزمالك: نسعى لبداية الكونفدرالية بشكل قوي أمام رايون سبورتس

يسعى الجهاز الفني للزمالك لانطلاقة قوية في كأس الكونفدرالية وذلك على حساب رايون سبورتس في ذهاب دور الـ32.

وتخطى رايون سبورتس الدور التمهيدي بإقصاء بانثرز الكاميروني ليواجه الزمالك بالجونة يوم 13 مارس الجاري.

وقال إسماعيل يوسف مدير الكرة لـFilGoal.com: "الجهاز الفني يسعى لانطلاق كأس الكونفدرالية بشكل قوي .. ولهذا نراقب رايون سبورتس".

وأضاف "نجحنا بالتنسيق مع السفارة المصرية في رواندا في الحصول على شرائط آخر مباراتين لرايون سبورتس ومنها مواجهة بانثرز".

وتابع "يريد الجهاز الفني بقيادة جوزفالدو فيريرا معرفة كل كبيرة وصغيرة عن المنافس بسبب أنها المشاركة الأولى الإفريقية هذا الموسم".

وينافس الزمالك مع بتروجيت في كأس الكونفدرالية هذا الموسم والتي حمل لقبها الأهلي النسخة الماضية.