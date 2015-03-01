مصر تشتري 12 طائرة سوخوي .. المقاتلة الجديدة تتمتع بقدرات خارقة

كشفت وكالة “تاس” الروسية للأنباء أن مصر أشترت موسكو 12 مقاتلة من الجيل الرابع من مقاتلة السيادة الجوية الحديثة “سو 30 كا” وهي طائرة من سلالة مقاتلات سوخوى الشهيرة.

وأعلنت الوكالة الروسية أن العقد وقع مع شركة “إيركوت” الروسية مضيفة أنه تم إبرام صفقة كبرى لتوريد الطائرات المقاتلة والمروحيات وأنظمة الدفاع الجوى وأنظمة مضادة للصواريخ، تشمل مقاتلات من الجيل الرابع من طراز ميج 29إم، ومروحيات هجومية من طراز Mi-35M، وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات S-300VM و”تور 2ME”، وصواريخ المضادة للسفن الساحلية النقالة المعروفة بـ “باستيون” وصواريخ مضادة للدبابات من طراز “كورنيت” ومروحيات نقل الجنود من طراز Mi-17.

تسليح الطائرة

وتتميز الطائرة سوخوي 35 كا بأنها قادرة على حمل جميع الأسلحة الروسية الحديثة حيث أنها قادرة على حمل 12 سلاحًا من بينها :” جو R-77 180KM، R-73 30KM، R-27ET 130KM، R-37 400KM قادر على تدمير الأقمار الصناعية، بينما سلاح جو أرض تحمل KH-29 10KM، KH-31P 110KM، KH-15 300KM MACH5، KH-25ML 25KM”.

تستخدم الـ”سوخوي”، لتحقيق السيطرة في الجو وتدمير الأهداف الجوية والأرضية بمفردها أو ضمن مجموعة من الطائرات ولكن لديها قدرة على المناورة العالية خاصة وأنها قادرة على ضرب الأهداف الأرضية دون دخول منطقة الدفاع الجوي المعادية وقادرة على مواجهة الوسائل اللاسلكية الألكترونية والبصرية الألكترونية المعادية

> عمليات استطلاع

رادار

ولدي “سوخوي 35 كا” رادار قوي يتعامل مع 8 أهداف ويعالج البيانات، ورادار Irbis-E و قادر على رصد حتى مدى 400 كيلومتر ويستطيع كشف 40 هدفا.

وتبلغ سرعة الطائرة القصوى 2700 كم في الساعة على الارتفاع العالي و 1400 كم في الساعة على الارتفاع المنخفض.

ولدي الطائرة قدرة على الطيران على ارتفاع 18000 متر وحمولتها القتالية القصوى 8000 ك ج ومدى الطيران الأقصى 4000 كم أما مدى الطيران في حالة تزويد الطائرة بالوقود في الجو تبلغ 6500 كم وهي مزودة بمدفع رشاش من طراز Gryazev-Shipunov GSh-30-1 له 12 خزنة تحتوي الخزنة الواحدة على 150 طلقة .