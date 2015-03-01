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وزير الاستثمار يتوجه إلى دبي للمشاركة في مؤتمر هيرمس

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وزير الاستثمار يتوجه إلى دبي للمشاركة في مؤتمر هيرمس وزير الاستثمار يتوجه إلى دبي للمشاركة في مؤتمر هيرمس

وزير الاستثمار- أشرف سالمان

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد وزير الاستثمار أشرف سالمان متجهًا إلى دبي في زيارة هناك للمشاركة في مؤتمر الحادي عشر للمجموعة المالية هيرمس والذي يستمر يومين بمشاركة 130 مؤسسة وشركة عالمية تعمل في مختلف مجالات الاقتصاد والاستثمار.

وذكرت مصادر كانت في وداع الوزير يهدف المؤتمر السنوي إلى ترويج الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وطرح الرؤى والأفكار الجديدة وتسليط الضوء على مستجدات الوضع الاقتصادي بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر توفير المناخ الملائم لعقد الاجتماعات المباشرة وفتح قنوات الاتصال المباشر بين ممثلي الإدارة التنفيذية بأكبر الشركات المقيدة بالبورصات الإقليمية ومجموعة من المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية الرائدة حول العالم.

وأضافت المصادر أن المؤتمر سوف يكون فرصة مناسبة للترويج لمؤتمر الاقتصادي الذي يعقد في شرم الشيخ خلال الشهر الحالي.

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