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ناشط فلسطينى: بدء مقاطعة المنتجات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

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ناشط فلسطينى: بدء مقاطعة المنتجات الإسرائيلية فى الضفة الغربية ناشط فلسطينى: بدء مقاطعة المنتجات الإسرائيلية فى الضفة الغربية
قال ناشط فلسطينى، إن 80 فى المائة من المحلات التجارية فى الضفة الغربية، لم تعد تحمل منتجات ست شركات مواد غذائية كبرى فى إسرائيل، وذلك مع اشتداد المقاطعة.

وأعلنت حركة فتح التى يتزعمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس، عن الحملة هذا الشهر بعد أن أوقفت إسرائيل تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.

وقامت إسرائيل بتلك الخطوة بعد انضمام الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية سعيا تقديم اتهامات ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وأمهل نشطاء فتح المحلات التجارية حتى نهاية هذا الأسبوع لإزالة المنتجات.

وقال قائد الحملة عبد الله كمايل اليوم الأحد إن 20 فى المائة من المحلات التجارية لا تزال تحمل بعض البضائع الإسرائيلية، ولكنها "تتخلص مما لديها."

وأضاف أن المقاطعة بشكلها الحالى تنتهى إذا تم استئناف تحويلات الضرائب، ولكن المناشدات للمستهلكين لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ستستمر.

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