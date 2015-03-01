أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأردن : لا تمديد للمهلة الممنوحة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة

Google+ Print
الأردن : لا تمديد للمهلة الممنوحة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة الأردن : لا تمديد للمهلة الممنوحة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة
أكدت وزارة العمل الأردنية أنه لن يجرى تمديد المهلة الممنوحة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة "بما فيها المصرية"، والتى ستنتهى فى 25 أبريل المقبل.

ودعت الوزارة - فى بيان لها اليوم "الأحد" - العمال الوافدين وأرباب العمل للمسارعة فى إجراءات تصويب الأوضاع والاستفادة من الإعفاءات المالية ضمن المهلة المذكورة، تجنبا لإجراءات مشددة ستتخذها بحق العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل عقب انتهاء المهلة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.
>وطالبت الوزارة المكلفين بالتصويب بضرورة الاستفادة من المزايا الممنوحة والتى تتمثل فى عدم استيفاء رسوم تصاريح العمل عن سنة ماضية بأثر رجعى لمن يبادر بتصويب وضعه قبل 25 مارس الحالى، موضحة أنه سيتم استيفاء رسوم تصاريح العمل الجديدة ورسوم تصاريح سنة سابقة لمن يباشر بإجراءات تصويب الأوضاع خلال الشهر الثانى من فترة التصويب.

وقالت الوزارة "إنها ستتخذ عقب انتهاء المهلة الممنوحة إجراءات مشددة -لم تسمها- بحق من يتم ضبطهم مخالفين لقانون العمل خلافا للإجراءات التى باشرت باتخاذها، والتى لا يستطيع العامل الوافد معها الحصول على أى خدمات من القطاعين العام والخاص دون إبراز تصريح العمل سارى المفعول".

وكانت وزارة العمل الأردنية قد اشترطت أواخر الشهر الماضى بالتزامن مع الإعلان عن حملة تصويب الأوضاع إبراز تصريح العمل سارى المفعول من قبل العامل الوافد؛ وذلك قبيل الحصول على الخدمات من كافة الجهات الرسمية والخاصة.

جدير بالذكر أن السفير خالد ثروت سفير لدى الأردن كان قد دعا العمالة المصرية المخالفة والموجودة على أراضى المملكة إلى ضرورة اغتنام فترة تصويب الأوضاع التى وافق عليها مجلس الوزراء الأردنى، والتى بدأت اعتبارا من الأربعاء الموافق 25 فبراير وتستمر لمدة شهرين، تجنبا للتعرض للإجراءات القانونية بحق المخالفين، محذرا العامل الذى لن يصوب وضعه خلال الفترة المذكورة بأنه سيعرض نفسه للتوقيف والترحيل بعد انتهائها.

يشار إلى أن إجمالى عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل رسمية فى المملكة يتجاوز 250 ألف عامل، فيما يبلغ عدد الذين يعملون بدون تصاريح رسمية، وفقا للإحصاءات الأردنية، ما يزيد على 500 ألف عامل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق