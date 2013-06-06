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إغلاق مستوصف غير مرخص بالمدينة المنورة لقيامه بعمليات ختان للأطفال

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إغلاق مستوصف غير مرخص بالمدينة المنورة لقيامه بعمليات ختان للأطفال إغلاق مستوصف غير مرخص بالمدينة المنورة لقيامه بعمليات ختان للأطفال

قررت الشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة إغلاق المستوصف الأهلى الذى قام أحد الأطباء العاملين فيه غير المتخصص بعمليات ختان لـ47 طفلاً، مما أسفر عن إصابات متنوعة بين الأطفال تراوحت مابين الخطيرة والمتوسطة.

وذكر بيان نشرته صحيفة "المدينة المنورة" اليوم الخميس، أنه تم تغريم المستوصف الخاص مبلغ مائة ألف ريال، واحتفاظ أطراف القضية بأحقية الاعتراض والتظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم رسمياً بمضمونه.

كانت الصحف السعودية تناولت على مدى عدة أيام كارثة ختان مستوصف المدينة الأهلى الذى راح ضحيته عدد من أطفال منطقة المدينة المنورة بعد قيام طبيب عربى تخصص أنف وإذن حنجرة بمزاولة العملية دون ترخيص لمزاولة هذا النوع من الجراحات.

وتم إيقاف الطبيب وإخضاعه للجنة الشرعية لإقرار ما يترتب على الجريمة من عقوبات تسود الطبيب والمستوصف الذى يعمل به.

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مصر 365

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